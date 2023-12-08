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T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/171 Esas

DAVALI : AHMET UĞURSOY Yeniköy Mahallesi kapalı bakkal Bina no:5 D:1 Sarıyer/ İSTANBUL

Miras Hakkına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmiş olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından istinaf karar ilamı ve tensip (bozma) zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/04/2024 günü saat: 10:38'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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