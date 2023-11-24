T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 'NDEN

MURAT YEŞİLKAYA HAKKINDAKİ GAİPLİKİLANIDIR.

Sayı : 2022/1833 Esas 06/06/2023

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Beşeylül mah. Cilt:1, hane no:97 de nüfusa kayıtlı Selçuk ve Tülin'den olma 19/11/1992 doğumlu 16352591530 TC Kimlik nolu MURAT YEŞİLKAYA'dan haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; adı geçen MURAT YEŞİLKAYA hakkında bilgi sahibi olanların M.K nun 31, 32, 33 ve 34.maddeleri geriğince 30 gün içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. Kez ilanentebliğ olunur.

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