×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 'NDEN

T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ NDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 00:00

.

T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 'NDEN

MURAT YEŞİLKAYA HAKKINDAKİ GAİPLİKİLANIDIR.
Sayı : 2022/1833 Esas 06/06/2023
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Beşeylül mah. Cilt:1, hane no:97 de nüfusa kayıtlı Selçuk ve Tülin'den olma 19/11/1992 doğumlu 16352591530 TC Kimlik nolu MURAT YEŞİLKAYA'dan haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; adı geçen MURAT YEŞİLKAYA hakkında bilgi sahibi olanların M.K nun 31, 32, 33 ve 34.maddeleri geriğince 30 gün içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. Kez ilanentebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01937834

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01937834#İlangovtr