İ L A N

T.C. KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/9 Esas

KARAR NO : 2017/13

İLGİLİ KİŞİLER: 1-ERDOĞAN SALMAN, TC NO: 12277807824,

2-YILDIZ JILANI, TC NO: 12428496860

Mahkememizden verilen 19/09/2017 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Davacı Yayladere Mal Müdürlüğünün davasının esastan reddine, Yayladere ilçesi Merkez mahallesi Köykarşısı mevki 173 Ada 1 parsel ve aynı yer aynı ada 2,6,10,11 parsel numaralı taşınmazlar tarla vasfıyla 32 pay kabul edilerek mirasçılara paylaşımı yapılmış olup, işbu mahkeme kararı Davacı vekili ve davalı vekillerinin yüzüne karşı verilen gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkeme kalemine verecekleri bir dilekçe yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemeye verilecek dilekçe ile Yargıtayda temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklinde karar verildiği ve bu karara karşı davacı vekili tarafından 15/11/2017 tarihli temyiz dilekçesi sunduğu anlaşılmakla; ilanen tebliğ olunur.

