T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/115 Esas

Davacı Yasin KANAT tarafından davalılar Karakoçan Mal Müdürlüğü ve Kızılca Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davası nedeniyle, mahkememizin 24/05/2023 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ;

Dava konusu Elazığ ili Karakoçan ilçesi Kızılca köyü köy içi mevkiinde kain kuzeyi Ali koyuncu taşınmazı, güneyi Adbulaziz kanat'ın evi, doğusu yol, batısı boş arazi ile çevrili yaklaşık 500 metre karelik taşınmazın Hazine ve köy tüzel kişiliği adına tapu kaydı yapılmış ise de taşınmazın davacının kullanımında olduğu iddia edilerek TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/115 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddesi gereğince ilan olunur. 30/05/2023

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