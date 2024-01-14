T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/201 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2023/201 Esas sayılı dosyasında Karabük ili Merkez ilçesi Soğuksu Mahallesi 1436 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarınca İLAN olunur.

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir.

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