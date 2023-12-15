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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 00:00

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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2023/11 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, CEBECİ Mahalle/Köy, 127 Ada, 3 Parsel,taşınmaz Kocaeli İli, Kandıra İlçe ...
Adresi : Cebeci Mahallesi Plaj Yolu Cad. No: 7 Kandıra - Kocaeli Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 775,36 m2
Kıymeti : 6.547.520,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:17
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:17

#ilangovtr Basın no ILN01950937

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#Basın No ILN01950937#İlangovtr