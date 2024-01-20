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T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 00:00

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T.C. KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ, AHİKEMAL, ŞENYURT, AHİLER YENİCE ÇANSA KALE, CUMA SARAY, HALİLAĞA TABAKHANE VE YENİDOĞAN YEŞİLYURT MAHALLELERİ RİSKLİ ALAN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ İLANI

MahalleAdaParsel
Cuma253, 4, 5, 6
Cuma291, 2
Cuma302
Cuma698
Cuma712
Ahikemal754, 5, 12
Ahiler1881, 3, 6
Ahiler1907, 13 ,14
Halilağa3063,4
Halilağa3083, 4, 5
Halilağa3123, 7, 8, 10, 11, 12, 13


Yukarıda belirtilen ada-parsel numarasına ilişkin bilgiler incelendiğinde hak sahipliği tespit edilmiş olup; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ilgili ada parselde hak sahibi olan vatandaşlardan; postadan kaynaklı ve Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı adresinden farklı bir adreste oturduğu için kendisine tebligat ulaşmamış mülkiyet sahiplerinin hak kaybına uğramaması için taşınmazla ilgili mülkiyet ve hissedarlık durumları dikkate alınarak proje geliştirilmesi hakkında uzlaşma ve bilgilendirme görüşmesi yapmak üzere en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde bizzat veya yetkili temsilcilerini (noter onaylı vekâletname ile) tarafından aşağıda adresi belirtilen, Kalecik Belediyesine başvurmaları, Ayrıca İlanen tebliğ yapılması gerekmektedir.
Adres: Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Hüseyin Sağırkaya Bulvarı no:41 Kalecik/Ankara
İrtibat Telefon: 0312 857 10 36
* Getirilmesi gerekli evraklar

  1. T.C. kimlik fotokopisi (3 Adet) *
  2. Güncel Tapu Kaydı (3 Adet) *
  3. Emlak Beyanı (3 Adet) *
  4. Vesikalık Fotoğraf (3 Adet) *
  5. Ziraat Bankası İBAN Belgesi (3 Adet) *
  6. Elektrik ve/veya Su faturaları*
  7. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği *
  8. Tapu sahibi gelemiyorsa, Noter Onaylı Vekaletname
  9. Mülkiyet üzere kayıtlı kişi vefat etmişse, Veraset ilanı
  10. Varsa yapıya ilişkin diğer tüm belge ve dokümanlar (ruhsat, iskân, işetme Ruhsatı vb.)

#ilangovtr Basın no ILN01971142

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#Basın No ILN01971142#İlangovtr