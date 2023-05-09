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T.C. KAHRAMANMARAŞ5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 00:00

Sayı : E.24455110-2014/190-Ceza Dava Dosyası

 İLAN METNİKahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince; Supyan ve Amınat oğlu, 05/12/1992 UssrD.lu Akhmed ZUABEV Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/12/2022 tarih ve 2014/190 esas, 2022/924 sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ancak gerekçeli kararın sanığın açık adresi olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 sayılı CMK.' nın 273/2 md. gereğince tebliği takip eden 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825661

 

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#Basın No ILN01825661#İlangovtr