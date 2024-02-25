T.C.

KAHRAMANMARAŞ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/12 Esas

Davacı , HASAN AKÇAY ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Bulanık Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 19/10/2022 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen taşınmazı , Doğusu, Kuzeyi ve Güneyi tapusuz olarak kullanılan taşınmazlar, Batısı ise 1169 nolu tapulu 2/b parseli ile çevrılı olduğu anlaşılmış olup, yüzölçümünün (A)14565,39 m2 yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Hasan Akçay adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/12 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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