T.C.

KAHRAMANMARAŞ

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/219 Esas -

Davacı, HARUN AKSU tarafından açılan dava nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi (köyü) hudutları içerisinde,

Askerin Mazılığı mevkiinde bulunan ve kadastro krokisinde A harfiyle gösterilen kuzeyinde yol, güneyinde üzerinde badem türünde meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar, doğusunda üzerinde badem türünde meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar, batısında yol bulunan, kadastro krokisinde B harfiyle gösterilen kuzeyinde yol, güneyinde üzerinde badem türünde meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar, doğusunda üzerinde badem türünde meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar, batısında üzerinde badem türünde meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar bulunan taşınmazı davacı 49957085142 T.C numaralı Harun Aksu 25 yılı aşkın zamandan beri tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/219 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01990170