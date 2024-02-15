T.C.

KAHRAMANMARAŞ

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/333 Esas

Davacı , ERCAN AKÇADAĞ ileDavalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Tekir mahallesinde kain, fen bilirkişisi tarafından krokide (A) harfi ile gösterilen 3923,20 m2 olan,doğusubağ- bahçe olarak kullanılan taşınmaz, batısı: kanal, ilerisi bağ-bahçe olarak kullanılan taşınmaz, kuzeyi: bağ bahçe olarak kullanılan taşınmaz, güneyi: bağ bahçe olarak kullanılan taşınmazın,

Davacı 45667228572 TC kimlik numaralıErcan Akçadağ yaklaşık 25 yılı aşkın zamandan beri tasarruflarında olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/333 esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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