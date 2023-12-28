T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/109 Esas İLAN

Davacı , BAYRAM TEKİŞ ileDavalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişisi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi İsmailli Mahallesi sınırlarının B1,B2 ve B3 ile gösterilen bölümler olduğu, doğusunda İsmailli mahallesi142 ada 8 numaralı parsel kısmen de dere olduğu, batısındaKöseli mahallesi150 ada 48 numaralı parsel kısmen de dere olduğu, kuzeyinde kuru dere, güneyinde İsmailli mahallesi142 ada 6 numaralı parsel olan taşınmaz hakkında davacı Ahmet ve Hatice oğlu 15/06/1947 doğumlu, 21884021714 TC nolu BAYRAM TEKİŞ zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin2019/109 Esassayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01959217