T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR: 2022/929 31.05.2023

İ L A N

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince; Sattum ve Diver oğlu, 01/01/1978 İdlip doğumlu Hisam Halid hakkında Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yapılan yargılama sonucunda 20/12/2022 tarih ve 2014/20 esas, 2022/288 sayılı ilamı ile 2 yıl, 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığın açık adresi olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının,yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak,5271 sayılı CMK'nın273/2. maddesi gereğince tebliği takip eden 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

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