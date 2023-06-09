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T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 00:00

ESAS : 2022/436

KARAR: 2022/931
İ L A N
Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman ve Hale oğlu, 01/01/1988 Halep doğumlu Muhammed Halebi hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan yapılan yargılama sonucunda 20/12/2022 tarih ve 2022/436 esas, 2022/931 sayılı ilamı ile 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, ancak CMK.' nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında hükmedilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın sanığın açık adresi olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının,yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak,5271 sayılı CMK'nın273/2. maddesi gereğince tebliği takip eden 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01841777

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