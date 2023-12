T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : K.Maraş ili, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi

MEVKİİ : Celilli

PAFTA NO : -

ADA NO : 297

PARSEL NO : 103

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 475,84 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Uzun, Elife Uzun, Ramazan Uzun, Hamza Uzun, Habip Uzun, Eşe Tutak, Fevzi Uzun, Sultan Dadlı, Hatice Uzun

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : K.Maraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/465 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/465 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 14/02/2024GÜNÜ SAAT: 11:58'E BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN K.MARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank K.Maraş Şubesi'ne hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın no ILN01955807