T.C.

KAHRAMANMARAŞ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/574 Esas -

Davacı , SONER GÖZÜKARA ileDavalı , KAHRAMANMARAŞBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

K.Maraş ili, Onikişubat ilçesi, Tekir mahallesinde kain olup, davacı SONER GÖZÜKARA'nınbahçe olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın 156 ada 3 ve 4parsel numaralı arazilere güney tarafından komşu bulunan, A harfi ile gösterilen taşınmaz, doğusu 156 ada 3 numaralı parsel, batısı 156 ada 4 numaralı parsel kısmen yol kısmen de 315 ada 1 numaralı orman parseli (orman alanı),kuzeyi 156 ada 2 numaralı parsel kısmen yol kısmen de 315 ada 1 numaralı orman parseli (orman alanı),güneyi ise 156 ada 3 numaralı parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili olup, yüzölçümü 5263.79 m2geldiği tespit edilmiş olan davacının 50 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.



Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/574 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02054241