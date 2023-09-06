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T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/110 Esas

T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/110 Esas

DAVALI: ATİLLA ÇÖL Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü:12/09/2023 günü saat: 10:08'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01886324

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#Basın No ILN01886324#İlangovtr