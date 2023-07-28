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T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/457 Esas Tereke

T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/457 Esas Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HANİFE ATEŞ'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa HANİFE ATEŞ'in terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01868069

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#Basın No ILN01868069#İlangovtr