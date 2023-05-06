T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, Kamulaştırmayı yapan idarenin adının ASKİ Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin ASKİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyalarının duruşma gününün 04/07/2023 günü olduğu,

Dava dosyalarının keşif gününün 26/05/2023 günü olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ : ANKARA

İLÇESİ : KAHRAMANKAZAN

DOSYA NOMAHALLE ADA/PARSEL MALİK

2023/84 Ahi 117 Ada 192 parsel 1-Burhan oğlu, Hasan Yurtseven.

2023/138 Tekke 275 Ada 35 Parsel 1-Kahramankazan Belediye Başkanlığı

#ilangovtr Basın no ILN01824670