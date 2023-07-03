T.C. KAĞIZMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Kars ili, Kağızman İlçesinde Mahmut kızı Zehravefat ettiği anlaşılmakla, TMK 594 maddesi gereğince TürkiyeGeneli50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde iş bu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanlarınmirasçılık sıfatlarını mahkememizin 2022/145 E. Sayılı dosyasına bildirmeleri hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01838708