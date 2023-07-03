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T.C. KAĞIZMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KAĞIZMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/144 Esas

İ L A N
Kars ili, Kağızman İlçesinde MahmutoğluArif, MahmutoğluZarif ,Mahmutkızı Güleserve Mahmut kızı Fatmavefat ettiği anlaşılmakla, TMK 594 maddesi gereğince TürkiyeGeneli50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde iş bu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanlarınmirasçılık sıfatlarını mahkememizin 2022/144 E. Sayılı dosyasına bildirmeleri hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01838699

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#Basın No ILN01838699#İlangovtr