T.C. K O N Y A 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/92 Karar No : 2023/304

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Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen Gerekçeli Kararın sanık ABDULHADI AHMED ALAVİ'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2023 tarihli karar ile, Ali ve Mürhic oğlu, Halep - 10.01.1995 doğumlu sanık ABDULHADI AHMED ALAVİ hakkında "Hakaret" suçundan Beraat kararı; "Basit Yaralama" suçundan 3.360,00 TL Adli Para Cezası ile TCK'nın53'üncümaddesi gereğince hak yoksunluklarının uygulanmasına ve cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararsanık ABDULHADI AHMED ALAVİ'nin bildirmiş olduğu adres itibarı ile kendisine tebliğ edilemediği, UYAP kayıtlarında sanığın mernis adresinin bulunmadığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların "adres kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıştır yeni adresi bilinmiyor mahalle muhtarı beyanı ile çıkış mercine iade" ibaresi ile tebligatların iade edildiği,

Gerekçeli kararın sanık ABDULHADI AHMED ALAVİ'ye tebliğ edilme imkanının bulunmadığı Türkiye adresi itibarı ile de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyan ile ya da verilecek bir dilekçe ile İTİRAZ talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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