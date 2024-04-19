Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/109 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/109 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1323 ada, 2 parsel, Zemin Kat, 1 Bağımsız bölüm numaralı, Mesken niteliğindeki taşınmaz.............................

Adresi : Atıfbey Mahallesi, Şehit Feridun Pozüt Caddesi, No: 40, Zemin Kat, D:1 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 1.614 m2(Ana Taşınmaz Yüzölçümü)

Arsa Payı : 6/187

İmar Durumu :Taşınmazın bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli imar planında konut adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

-İrtifak Taşınmaz Üzerinde A H:24 m2 lik kısımda trafo yeri 32 m2 lik kısımda trafo ve kablo yeri için tedaş gen müd. leh. 49 yıllığına irt hakkı.(12/11/1999 tarih - 3797 yevmiye nolu)

-Beyan Taşınmaz Üzerinde yönetim planı tarihi: 30.11.2001

-Beyan Taşınmaz Üzerinde 1652 m2 hazine fazlalığı (135 ada 13 parselden) ve tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 14:30

16/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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