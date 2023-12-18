GÃ¼ncelleme Tarihi:
T.C.Â Ä°ZMÄ°R CUMHURÄ°YET BAÅžSAVCILIÄžI
Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ Â UyuÅŸturucu Madde (Kullanmak AmacÄ±yla) SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu
SayÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â : 2023/142834 CBS Sorusturma DosyasÄ± Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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Â Â Â Â Â Â Â 2- 5237 sayÄ±lÄ± TCK'nun deÄŸiÅŸik 191/3 maddesi uyarÄ±nca ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda BÄ°R YIL SÃœRE Ä°LE Â TEDAVÄ° VE DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°K TEDBÄ°RÄ° UYGULANMASINA, bu sÃ¼renin gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi halinde Ã¼Ã§er aylÄ±k sÃ¼relerle en fazla bir yÄ±l sÃ¼re ile uzatÄ±labileceÄŸinin Ä°HTARINA,Â
Â Â Â Â Â Â Â 3- 5237 sayÄ±lÄ± TCK'nun deÄŸiÅŸik 191/4 maddesi uyarÄ±nca ÅŸÃ¼phelinin beÅŸ yÄ±llÄ±k erteleme sÃ¼resi iÃ§erisinde;Â
Â Â Â Â Â Âa)YÃ¼klenen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta Ä±srar etmesi,Â
Â Â Â Â Â Âb) Tekrar kullanmak iÃ§in uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde satÄ±n almasÄ±, kabul etmesi veya bulundurmasÄ±,Â
Â Â Â Â Â Â Â Â c) UyuÅŸturucu madde kullanmasÄ±, halinde ilgili ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda kamu davasÄ± aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±n,Â
ÅžÃ¼phelinin anÄ±lan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere aykÄ±rÄ± davranmamasÄ± ve yasaklarÄ± ihlal etmemesi halinde beÅŸ yÄ±l sonunda hakkÄ±nda KovuÅŸturmaya Yer OlmadÄ±ÄŸÄ±na Dair Karar verileceÄŸinin Ä°HTARINA,Â
Â Â Â Â Â Â Dava AÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n Ertelenme kararÄ± ÅŸÃ¼phelinin tÃ¼m adreslere tebliÄŸ edilemediÄŸi , mevcut adresi de tespit edilemediÄŸinden 7201 SayÄ±lÄ± YasanÄ±n 28.ve29.maddeleri gereÄŸince ilanen tebliÄŸine ilanen tebliÄŸ tarihinden itibaren 15 gÃ¼n sonra kararÄ±n tebliÄŸ edilmiÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ± Â ve tebliÄŸden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde Ä°zmir NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine itiraz hakkÄ±nda baÅŸvurabileceÄŸi, ilan Ã¼creti ile soruÅŸturma masraflarÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼pheliden alÄ±nacaÄŸÄ± ilanen tebliÄŸ olunur.01/12/2023
#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN01952489
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