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T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 00:00

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- İLAN -
T.C.
İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2022/487 Esas Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞIKAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davaya konu İzmir İli, Konak İlçesi, Tuzcu Mahallesi ,770 Sok. No:53 Konak /İZMİR adresinde kain 2910 Ada, 110 Parsel de kayıtlı taşınmazın paydaşlarından Ali kızı Tenzile ve Mehmet kızı Kerime 'den uzun zamandır haber alınamadığından ve ölmüş olmaları muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişileri gören ve sağ olduklarını bilenlerin mahkememiz 2022/487 Esas sayılı dava dosyasına iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
Ali kızı Tenzile
Mehmet kızı Kerime

#ilangovtr Basın no ILN01879756

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#ILN01879756#İlangovtr