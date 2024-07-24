T.C.

İZMİR

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/205

KARAR NO : 2023/291

SANIK :MUSTAFA CAN, HÜSEYİN ve ELİF oğlu, 26/02/1976 İZMİR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No : 54292299338

SUÇ :Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 05/04/2017

KARAR TARİHİ : 18/05/2023

Yukarıda açık kimliği yazılan Mustafa Can'ın sanık olduğu Mahkememiz dosyasında yapılan yargılaması neticesinde üzerine atılı üzerine atılı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1-L-son maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 6.660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın, kovuşturma aşamasında verdiği adrese usulüne uygun olarak tebliğinin yapılamadığı, adres araştırması yazılarının olumsuz cevaplandığı, mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 22/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02066221