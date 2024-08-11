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T.C. İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 00:00

 

2. İ L A N

T.C. İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08/08/2024

Sayı : 2022/44 Esas
Konu : Gaiplik ilanı

Dava konusu İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar mahallesi, 10313 ada, 18 parsel, 103,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazın hissedarlarından Selime'nin gaipliğine, taşınmazdaki payının Maliye Hazinesi adına tesciline, elde edilen gelir için açılan vadeli kişi hesabının bakiyesinin hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenen Selime'yi tanıyanların, adı geçen kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri TMK'nın 588 ve 33 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02075393

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#Basın No ILN02075393#İlangovtr