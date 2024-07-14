T.C.

İZMİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1962 Esas 17/04/2024

İLAN

T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1962 Esas

MURİS : AYŞE KETENCİOĞLU



Davacı Selahattin Durak'ın Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;



İzmir ili, Buca ilçesi, Vali Rahmibey, Cilt:20, Hane : 784'de nüfusa kayıtlı Mümin ve Tayyibe oğlu 14/08/1961 doğumlu, 10949559248 T.C. Kimlik numaralı, Ayşe Ketencioğlu'nun mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,



TMK' nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

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