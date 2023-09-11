T.C.

İZMİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1055 Esas

22/03/2023

İLAN

T.C. 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2021/1055 Esas

DAVALI:UĞUR SARI (17209316436 TCKN)

Davacı Fazlı AKGÜN tarafından İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi,322 Ada, 17 parsel, Zemin Kat 1 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaza ilişkin Ortaklığın Satış yolu ile Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılardan Uğur SARI'nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen davalıya 29/09/2023 günü saat: 09::30'da İzmir 6.sulh hukuk mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir başka vekil ile temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

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