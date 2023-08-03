T.C.İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.41621792-2022/849-Ceza Dava Dosyası 01.08.2023

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık; Mehmet Emin ve Neni oğlu, 03/10/1986 Horasan d.lu. Şakir BARUT'un Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde TCK 191/1 maddesi uyarınca

1 yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına dair karar verildiği,

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğe çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01870923