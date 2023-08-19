T.C. İZMİR 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/766 Esas

KARAR NO : 2022/593

SANIK : ÜMİT ZENGİ, Sıtkı ve Nergiz oğlu, 29/06/1981 İZMİR doğumlu, BURSA, YILDIRIM, Anadolu mah/köy nüfusunda kayıtlı. T.C NO: 34822164572

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 08/01/2021 - 15.20

KARAR TARİHİ : 07/07/2022

VERİLEN CEZA : Sanık 5237 sayılı TCK'nun 191/1.maddesi gereğince sanığın takdiren2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın 5237 Sayılı TCK'nun 62/1.maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, sanığın TCK'nun 58.maddesi gereğince sanığın 1.kez mükerrir sayılmasına, tekerrüre1 yıl 8 ay hapis cezasının esas alınmasına, TCK.nun 58.maddesinin (6 ve 7).fıkraları uyarınca; SANIK HAKKINDA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, sanığın TCK'nın 53.maddesinde yapılan değişiklik nazara alınarak, sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası ile 3. Fıkrasının 1. Cümlesinin uygulanmasına karar verilmiş olup,

Yapılan tüm aramalara rağmen yukarıda açık kimliği belirtilen sanığın tebligata elverişli adresi bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 17/08/2023

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