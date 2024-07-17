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T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 00:00

 

T.C.
İZMİR
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

07/12/2023

Sayı : 2022/1039 Esas 

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar gereğince;

35104762660 T.C. Kimlik Numaralı HAYRİYE AYTEN'in mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından,
4721 Sayılı TMK'nın 594.maddesi uyarınca 35104762660 T.C. Kimlik Numaralı HAYRİYE AYTEN'in mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince mirasındevlete intikal edeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02062974

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#Basın No ILN02062974#İlangovtr