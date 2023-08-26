T.C.

İZMİR

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/931 Esas 30/05/2023 Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar gereğince;Muris HALİSE DEMİRGİLLER'in (T.C. Kimlik No:30493921988) (Mehmet ve Fatma kızı 01/06/1924 İstanbul doğumlu) birinci zümreden mirasçısı bulunmadığı, ikinci ve üçüncü zümreden mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından,

TMK.nun 594 maddesi gereğince bu kişinin mirasında hak iddia edenlerin birer ay ara ile 2 kez yayınlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01866201