T.C.

İZMİR

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.60228331-2022/322-Ceza Dava Dosyası 27.12.2023

Konu : Duruşma günü ilanı

İLAN

Sanık YUSUF BEKMEZCİ hakkında ki Mahkememizin 2020/51 Esas, 2021/165 Karar sayılı hükmü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 01/03/2022 tarih ve 2022/1333 esas, 2022/1032 karar sayılı ilamı ile onanmıştır. Kararın kesinleşmesinden sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onama kararı kaldırılarak bozulmasına dair Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 13/09/2022 tarih ve 2022/24017 esas, 2022/4240 ilamı nedeniyle müsadere talebi yönünden değerlendirilmek üzeremahkememize gönderilen dosya 2022/322 Esas sırasına kaydedilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamayan Sanık YUSUF BEKMEZCİ mirasçısı ŞEYMA UZUNALLI (BEKMEZCİ) (56725056860)' ya duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Duruşmanın İzmir Adalet Sarayı C Blok 3. Katta bulunan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda 30/04/2024 günü saat 09:00'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

MİRASÇI: ŞEYMA UZUNALLI (BEKMEZCİ),

Yusuf ve Hanife kızı,

10/04/1965 İZMİR doğumlu, İZMİR,

MENEMEN, Mermerli mah/köy nüfusunda kayıtlı.

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