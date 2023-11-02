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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/761 Esas

DAVALI : VESİLE SAVRANOĞLU

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından davalılar Vesile Savranoğlu ve Mustafa Çağan aleyhine 24/10/2022 tarihinde mahkememize açılan dava dilekçesinde özetle; davalılar Vesile Savranoğlu ile Mustafa Çağan 'ın çocukları Mustafa Ayaz Çağan 'ın üzerindeki velayet hakkının TMK.nun 348.maddesi gereğince kaldırılmasına, küçüğün evlat edindirilmesinde anne-baba rızasının aranmamasına karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalılardan İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Cumhuriyet İsmailli Mahallesi/Köyü. Cilt:4, Hane:555'de nüfusa kayıtlı Akın ve Eminay'dan olma (TC Kimlik No:539 ... 702) Vesile SAVRANOĞLU 'nun tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesinin duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile davalı Vesile Savranoğlu 'na tebliğine ara kararla karar verilmiş olmakla;

Davalı Vesile Savranoğlu 'nun mahkememizin duruşma günü olan 23/11/2023 günü saat 09:30'da tüm delilleri ile birlikte mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin davalı Vesile Savranoğlu 'na tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023

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