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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 00:00

 

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/144

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41604
PARSEL NO : 18
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- AİŞE ÖZER
                                               2- ANIL CAN ÖZER
                                               3- AYTEN SADE-21494428026
                                               4- EDİBE ÖZER YALÇINGEDİZ
                                               5- ELİFE ÖZER (KARAYAĞIZ)
                                               6- HİKMET ÖZER
                                               7- İSMET KORKMAZ-21500427876
                                               8- MAHMUT ÖZER-36952964824
                                               9- MEHMET KARAKOÇ-53533298772
                                              10- MEHMET UĞUR ÖZER-17758163536
                                              11- MUSTAFA ÖZER-36919965918
                                              12- MUSTAFA ÖZER-17773163016
                                              13- NAZİFE ÖZER(LÖK) 40888641346
                                              14- YASEMİN ÖZER
                                              15- YASİN ÖZER
                                              16- YILDIZ ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/11/2022tarih 03.01.1132 sayılı kararı.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022440

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#Basın No ILN02022440#İlangovtr