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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/144
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41604
PARSEL NO : 18
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- AİŞE ÖZER
2- ANIL CAN ÖZER
3- AYTEN SADE-21494428026
4- EDİBE ÖZER YALÇINGEDİZ
5- ELİFE ÖZER (KARAYAĞIZ)
6- HİKMET ÖZER
7- İSMET KORKMAZ-21500427876
8- MAHMUT ÖZER-36952964824
9- MEHMET KARAKOÇ-53533298772
10- MEHMET UĞUR ÖZER-17758163536
11- MUSTAFA ÖZER-36919965918
12- MUSTAFA ÖZER-17773163016
13- NAZİFE ÖZER(LÖK) 40888641346
14- YASEMİN ÖZER
15- YASİN ÖZER
16- YILDIZ ÇETİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/11/2022tarih 03.01.1132 sayılı kararı.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/04/2024
#ilangovtr Basın no ILN02022440