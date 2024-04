T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/144

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO : 41604

PARSEL NO : 18

MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- AİŞE ÖZER

2- ANIL CAN ÖZER

3- AYTEN SADE-21494428026

4- EDİBE ÖZER YALÇINGEDİZ

5- ELİFE ÖZER (KARAYAĞIZ)

6- HİKMET ÖZER

7- İSMET KORKMAZ-21500427876

8- MAHMUT ÖZER-36952964824

9- MEHMET KARAKOÇ-53533298772

10- MEHMET UĞUR ÖZER-17758163536

11- MUSTAFA ÖZER-36919965918

12- MUSTAFA ÖZER-17773163016

13- NAZİFE ÖZER(LÖK) 40888641346

14- YASEMİN ÖZER

15- YASİN ÖZER

16- YILDIZ ÇETİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/11/2022tarih 03.01.1132 sayılı kararı.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/144 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022440