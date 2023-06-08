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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/228

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41605
PARSEL NO : 16
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET TİNİ-41281839354
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 01.1132 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/228 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01842210

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#Basın No ILN01842210#İlangovtr