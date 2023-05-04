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T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/167 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41578
PARSEL NO : 46
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Kapan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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