T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41604
PARSEL NO : 9
MALİKİN ADI VE SOYADI: Sare Kuru
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/163 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.