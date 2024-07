T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/357 Esas

Tasfiye Memuru Ahmet Şahin: (T.C. Bilinmiyor)

İLANEN TEBLİGAT

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereği, yasada belirlenen işlemlerin tamamlanması ve davalılara meşruhatlı davetiye gönderilmesi ile; Kamulaştırma Kanunu’nun 31/b. maddesi uyarınca taşınmazın tapu kaydına şerh verilmesine, mahkemeniz nezdinde açtığımız kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının gazetelerde yapılacak olan kamulaştırma ilanlarının usul ekonomisi de gözetilerek toplu yapılmasını, kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi esasları dahilinde İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi'nde kain ve mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 135 ada 235 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 1858,11m2 irtifak hakkının kamulaştırma bedellerinin davalıların hisseleri oranında tespitini, taşınmazın ekli krokisinde gösterildiği şekilde tesis edilecek irtifak hakkının hisseleri oranında tespit edilen bedeller mukabilinde kuruluş adına tapuya tescillerini, tapu kaydındaki haciz, ipotek vs. her türlü takyidatın kamulaştırma bedeline yansıtılmasını, tescil kararından bir suretin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesini, gerekçeli karar verildikten sonra gider avansının artması durumunda, artan tutarın dosyanın kesinleşmesine müteakip davacı TEİAŞ'a ait Vakıfbank Bornova Şubesi TR410001500158007292293431nolu hesaba iade edilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Kamulaştırma ilanında özetle; Kamulaştırılacak İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 135 ada, 235 nolu parsel sayılı taşınmazın zemin ve zemin üstünün kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı, taşınmazın zemin ve zemin üstünün malikinin davalılar olduğu, kamulaştırmayı yapan idarenin Teiaş Genel Müdürlüğü olduğu, bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu ile duruşma gün ve saatinin 16/09/2024 tarihi olduğu hususu tasfiye memuru Ahmet Şahin'e ihtar ve tebliğ olunur. 13/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02065029