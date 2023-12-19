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T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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T.C.
İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Karantina Mahallesi, 766 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmaz hissedarlarından T. Mariya için Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Mahkememizin 2022/291 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. maddesi gereğince tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01953606

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#ILN01953606#İlangovtr