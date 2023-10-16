T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2019/299 Esas

DAVALILAR : 1- DENA DENİZ FOX - 2- EROL FOX

Mahkememiz Tapu İptal Ve Tescil Davasında; dava dilekçesinde belirtilen adresinize asıl ve birleşen dava dilekçesi, dava tensip zaptı, bilirkişi raporunu ekli davetiye çıkarılmış, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığında nasıl ve birleşen dava dilekçesi, dava tensip zaptı, bilirkişi raporunu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Asıl dava dilekçesinde özetle; 24.07.2012 tarihinde dilekçe eki sözleşme gereği davalılardan İzmir İli, Konak İlçesi, Hasan Hoca Mahallesi, 2. Belediye Sokak 347 ada 9 parsel ve 10 parsel nolu gayrimenkullerin 170.000 Amerikan Doları ödemek suretiyle satın aldığını, sözleşmeyi Armağan Özdiker'in kendi adına ve diğer mirasçılara vekaleten imzaladığı, aradan 7 yıl geçmesine rağmen davalılar tarafından tapuda devir için herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilerek gayrimenkullerin davacı adına tapuda tescil edilmesi talep etmiştir.

Birleşen 17. ASHM'nin dava dilekçesinde özetle;24/07/2012 tarihinde Konak ilçesi Hasan Hoca mahallesi 347 ada 9 ve 10 nolu parselin iki dükkan halinde 170.000,00 ABD dolarına haricen davalılardan satın aldığını, davalıların aradan 10 yıl geçmesine rağmen tapunun devrini sağlamadığını,tapu iptali ve tescil davasına hale gelmemek üzere her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davacının ödediği bedelin tüm ferileriyle birlikte iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz 16/09/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; İzmir İli, Konak Ilçesi, Hasanhoca Mahallesi, 34/ ada, 9 parselde kain taşınmazın değerinin Tapu tarihi (26.04.2013) itibariyle;55.000,00 TL, Armağan ÖZDİKER hissesine düşen pay 13.750,00 TL,Berna TAŞ hissesine düşen pay 13.750,00 TL, İzmir İli, Konak Ilçesi, Hasanhoca Mahallesi, 34/ ada, 9 parselde kain taşınmazın;Nermiş HARPER hissesine düşen pay 13.750,00 TL,Neşe FOT hissesine düşen pay 13.750,00 TL, Dava tarihi (27.06.2019) itibariyle;70.000,00 TL, Armağan ÖZDİKER hissesine düşen pay 17.500,00 TL,Berna TAŞ hissesine düşen pay 17.500,00 TL,Nermiş HARPER hissesine düşen pay 17.500,00 TL,Neşe FOT hissesine düşen pay 17.500,00 TL, İzmir İli, Konak İlçesi, Hasanhoca Mahallesi, 347 ada, 10 parselde kain taşınmazın ;Tapu tarihi (26.04.2013) itibariyle;60.000,00 TL, Armağan ÖZDİKER hissesine düşen pay 15.000,00 TL,Berna TAŞ hissesine düşen pay 15.000,00 TL,Nermiş HARPER hissesine düşen pay 15.000,00 TL,Neşe FOT hissesine düşen pay 15.000,00 TL olarak hesaplandığı, Dava tarihi (27.06.2019) itibariyle;75.000,00 TL, Armağan ÖZDİKER hissesine düşen pay 18.750,00 TL,Berna TAŞ hissesine düşen pay 18.750,00 TL,Nermiş HARPER hissesine düşen pay 18.750,00 TL,Neşe FOT hissesine düşen pay 18.750,00 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

Mahkememiz duruşma günü 13/02/2023 günü saat 09:30'a bırakılmıştır. Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ve bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalılara ilanen tebliğ olunur. 09/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01909105