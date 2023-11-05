T.C.İSTANBUL1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/49 Tereke ŞİRKET HİSSESİNİN PAZARLIK YOLU İLE SATIŞ İLANI

Müteveffa Vefa Kırbaç’ın Terekesinin tasfiyesi, T.M.K.’nun 612 ncive İ.İ.K.’nun 218 nci maddeleri uyarınca, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2021/49 Tereke sayılı dosyasından iflas hükümlerine göre basit usulle yapıldığından, müteveffanın terekesine ait, İstanbul Ticaret Odası nezdinde 286884-0 sicil numarası ile kayıtlı Namlı Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’deki %12,50 hisse 23.03.2023 tarihli bilirkişi raporunda takdir edilen 710.567,37-TL’den az olmamak kaydıyla Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50. maddesine göre pazarlık usulü ile satılacaktır.

Alıcı adaylarının şirket hissesine ait tekliflerini en geç 08/12/2023günü saat 17.00’ye kadar Abideihürriyet Cad., Yasemin Apt., No:209, Kat:5, D:13 Şişli/İstanbul adresinde mesleki faaliyette bulunan Vefa Kırbaç Terekesi Tasfiye Memuru Av. İbrahim Bülbül’e vermeleri gerekmektedir. Teklifler değerlendirildikten sonra T.M.K.’nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca; anılan şirket hissesi için, en yüksek teklifi veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, şirketin hissesi, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli verene ihale edilecektir. Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, talip oldukları şirket hissesinin tahmin edilen kıymetinin % 20’si nisbetinde teminatı memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Yapılan pazarlıkta verilen tekliflerin tereke yararına olmadığı anlaşıldığı taktirde Tereke Tasfiye Memuru ihaleyi yapmaksızın pazarlığı sonlandırmakta serbesttir. Satış bedeli peşin para ile yapılacak olup, alıcı tarafından, kendisine ihale edilen şirket hissesinin ihale bedelinin, ihale tarihinden itibaren (10) gün içinde ödenmesi gerekmektedir.% 05,69 oranında ihale damga vergisi, şirket hissesinin devir ve intikalinde oluşacak tüm işlem, vergi, harç ve giderleri alıcıya aittir. İhale, Tereke Hakiminin satış tutanağını onaylaması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve şirket hissesi ile ilgili 23.03.2023 tarihli bilirkişi raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Şirket hissesine ilişkin bilgileri içeren 23.03.2023 tarihli bilirkişi raporu Mahkeme dosyasındadır.01/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01924486