Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1189 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HASAN HALİFE Mahalle/Mevki , 2023 Ada No , 44 Parsel No , 18/214 Arsa Payı , 304,95 Yüz Ölçümü Daire Nitelikli , Zemin kat-4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Mahallesi, Sarı Abdullah Efendi Sokağı No: 23 Sisteminde Yanlış Olarak 21 Kayıtlıdır) Demet Apartmanı K: Zemin D: 4Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 11:01

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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