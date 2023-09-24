Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/219 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/219 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 7717 Ada No , 18 Parsel No , 10/100 Arsa Payı , 121,07 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 1.Kat-3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Seyrantepe (Tapuda Merkez) Mahallesi, Dilek Sokak,No:28 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 2.100.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:44

19/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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