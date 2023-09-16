Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/151 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/151 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mahalle, 9094 Ada No, 6 Parsel No, 171,00 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Nit. Arsa Olan Taşınmazın Borçluya Ait 39/171 Hissesi. Tapuda arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, iki bodrum, zemin, altı normal kat ve bir çatı katından ibaret toplam on katlı betonarme apartmanın sol kısmının bulunduğu görülmüştür. Adresi : Mecidiyeköy Mahallesi, Ağaoğlu Sokak No: 4 Çırak Kardeşler Apartmanı Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planı

Kıymeti : 2.982.131,58 TL (Borçluya Ait 39/171 Hissesi)KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "İSKAN İLİŞİĞİ VARDIR" şerhleri mevcuttur. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 14:32

01/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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