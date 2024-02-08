Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/719 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/719 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mahallesi, 2253 ada, 81 parsel sayılı, 234,00 m² yüz ölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan 3. Kat, 11 no'lu Mesken nitelikli ve 20/360 arsa paylı bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Küçükpiyale Mahallesi, Fişekhane Deresi Caddesi, No:1, K: 3, D:11 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 2.300.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:40

01/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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