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T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/602 TLMT.

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/602 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL 
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/602 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/602 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Mirgün Mah, Mirgün Caddesi ve Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii, 92 Ada, 3 Parsel, 14.035,84 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Bahçe ve Avlusu Olan Kargir Ev ve İçinde BirBuçuk Masura Maileziz Taşınmazın Borçluya Ait 1/48 Hissesi. Adresi : Mirgün Mah. Mirgün Cad Ve Mirgün Çeşmesi Sokak Mevkii, Sakıp Sabancı Cad. Dış K.No:36/2 Ve 42 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 62.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 14:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:50

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02031582

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#Basın No ILN02031582#İlangovtr