Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/602 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/602 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Mirgün Mah, Mirgün Caddesi ve Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii, 92 Ada, 3 Parsel, 14.035,84 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Bahçe ve Avlusu Olan Kargir Ev ve İçinde BirBuçuk Masura Maileziz Taşınmazın Borçluya Ait 1/48 Hissesi. Adresi : Mirgün Mah. Mirgün Cad Ve Mirgün Çeşmesi Sokak Mevkii, Sakıp Sabancı Cad. Dış K.No:36/2 Ve 42 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 62.500.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:50

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02031582