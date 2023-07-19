Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/507 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/507 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, HACIKADIN Mahalle/Köy, 2900 Ada, 2 Parsel, 18.877,68 m2 yüzölçümü, 192/55500 arsa payı 6. BLOK 3. KAT 363 NOLU B.B. Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacıkadın mahallesi, 2900 ada, 2 parselde bulunan, 6328 KAPI NOLU DÜKKAN vasıfllı taşınmaz İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) içinde 6.blokta 6328 dış kapı numarası ile bulunmaktadır. Taşınmaz asma katlı bir dükkandır. Taşınmazın giriş katı satış ürünlerinin vekasanın bulunduğu alandır. Yerinde yapılan ölçümde giriş katının yaklaşık 76 m2 olduğu görülmüştür. Dükkanın asma katının ise ofis, mutfak ve wc den oluştuğu, yerinde yapılan ölçümde yaklaşık 50 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. dükkanın tamamı 126 m2dir. Adres:Hacıkadın Mahallesi Atatürk Bulvarı Manifaturacılar Çarşısı No 6328Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacıkadın mahallesi, 2900 ada, 2 parselinde içinde bulunduğu alan 24.05.2006 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Süleymaniye Yenileme Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 5.500.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 13/03/2009 tarih ve 4883 yevmiye nolu yönetim planı değişikliği bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:10

05/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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