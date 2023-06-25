T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2022/417 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/417 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmaz :İstanbul İli, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 362 parselde kayıtlı, 40.600,00 m2 alanlı ,Arsa pay/payda 42/121710, A Blok zemin kat , 6 bağımsız bölüm nolu, sanayi işyeri olan taşınmazın tamamıdır.

Kıymeti : 1.550.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:50

2 No'lu Taşınmazı: İstanbul İli, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 362 parselde kayıtlı, 40.600,00 m2 alanlı ,Arsa pay/payda 42/121710, A Blok, 2. kat , 81 bağımsız bölüm nolu, sanayi işyeri olan taşınmazın tamamıdır.

Kıymeti : 1.160.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 11:00

22/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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